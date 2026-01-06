Karabük'te 47 yıllık eğitimci öğrencilerin alkışları eşliğinde emekli oldu

Karabük'ün Yenice ilçesinde 65 yaşındaki eğitimci Muzaffer Ramazan Çaylı, 47 yıllık meslek hayatını öğrencilerin alkışları eşliğinde tamamladı.

Kalaycılar İlkokulu'nda görev yapan müdür Çaylı, 47 yıllık meslek hayatını tamamlayarak emekliye ayrıldı.

Bartın Eğitim Enstitüsünden 1979'da mezun olarak aynı yıl Ardahan'ın Posof ilçesine atanan Çaylı, 12 Kasım 1979'da sınıf öğretmeni olarak göreve başladı. Daha sonra Şanlıurfa ve Tokat illerinde de görev yapan Çaylı'nın 42 yılı Yenice'de geçti.

4 yıl öğretmenlik 43 yıl da müdürlük yapan Çaylı için öğrencileri ve mesai arkadaşları tarafından sürpriz veda etkinliği düzenlendi. Okul koridorlarında alkışlar eşliğinde karşılanan Çaylı, merdivenlerden inerek okuldan ayrıldı.