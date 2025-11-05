Eğitim ve Kültürde İşbirliği Toplantısı

(ANKARA) - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile bir araya geldi.

Yusuf Tekin, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy ile Bakanlığımızda bir araya gelerek verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Bakanlık olarak evlatlarımızın sanata ve kültüre duyarlı bireyler olarak gelişimlerini destekliyor, iş birliklerimizi bu perspektifte şekillendiriyoruz. Nazik ziyaretlerinden ötürü Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Görüşmenin, iki bakanlık arasında sanat ve kültür alanında yürütülecek ortak çalışmaların ele alınmasına yönelik olduğu belirtildi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise görüşmeye ilişkin sosyal medya paylaşımında, kültür, sanat ve eğiitm alanındaki ortak hedeflerini değerlendirdiklerini belirterek, "Yeni kuşakların kültürel bilinci yüksek, sanata duyarlı bireyler olarak yetişmesi için yürüttüğümüz çalışmaları istişare ettik. Eğitimde kültür ve sanat ekseninde yürütülen iş birliklerinden dolayı Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum" paylaşımını yaptı.