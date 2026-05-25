Eğitim Sendikalarından CHP'li Özçdağdaş'a Destek Ziyareti

(ANKARA)- Eğitim-İş, Hürriyetçi Eğitim-Sen ve Anadolu Eğitim-Sen genel başkanları ve yöneticileri Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Milli Eğitim Politika Kurulu Başkanı Suat Özçağdaş'a TBMM'de destek ziyaretlerinde bulundu.

İstinaf mahkemesinin tedbir kararı ve CHP Genel Merkezi'ne yapılan polis müdahalesinin ardından Eğitim-İş, Hürriyetçi Eğitim-Sen ve Anadolu Eğitim-Sen genel başkanları ve yöneticileri Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Milli Eğitim Politika Kurulu Başkanı Suat Özçağdaş'ı ziyaret ederek desteklerini bildirdiler. Ziyaretlere ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Özçağdaş, şu ifadeleri kullandı:

"Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in 'Bundan sonra Genel Merkezimiz Meclis'tir' sözüyle partimizin seçilmiş yöneticileri olarak çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz."

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Milli Eğitim Politika Kurulu Başkanı olarak; dayanışmalarını ifade eden Eğitim-İş, Hürriyetçi Eğitim-Sen ve Anadolu Eğitim-Sen genel başkanlarına ve yöneticilerine teşekkür ediyorum.

Çocuklarımız, okullarımız, öğretmenlerimiz için; nitelikli, bilimsel, kamusal, parasız, eşit, erişilebilir ve kapsayıcı eğitim mücadelesini büyütmeye devam edeceğiz.

Demokrasiye, halkın iradesine ve eğitim mücadelemize sahip çıkmayı sürdüreceğiz."

Kaynak: ANKA