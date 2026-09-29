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Eğitim Sen, Osmaniye'deki okul saldırısı sonrası MEB'i acil önlem almaya çağırdı

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Eğitim Sen, Osmaniye'deki okul saldırısı sonrası MEB'i acil önlem almaya çağırdı
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Eğitim Sen, Osmaniye'de bir eğitim emekçisinin silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine tepki gösterdi. Sendika, Milli Eğitim Bakanlığını öğrencilerin ve eğitim emekçilerinin can güvenliği için acil önlem almaya çağırdı.

(ANKARA) - Eğitim Sen, İstanbul, Urfa, Kahramanmaraş ve Manisa'nın ardından Osmaniye'de okul saldırısı yaşandığını belirterek, bir eğitim emekçisinin silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine tepki gösterdi. Eğitim kurumlarında güvenlik riskinin giderek arttığını savunan Sendika, Milli Eğitim Bakanlığını öğrencilerin ve eğitim emekçilerinin can güvenliğini sağlamak için acil önlem almaya çağırdı.

Eğitim Sen, eğitim kurumlarında yaşanan şiddet olaylarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Sendika, geçtiğimiz dönemde İstanbul, Urfa ve Kahramanmaraş'ta eğitim emekçileri ile öğrencilerin yaşamını yitirdiği saldırılar yaşandığını, geçen hafta Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen saldırının ardından bugün Osmaniye'de bir eğitim emekçisinin daha silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiğini belirtti.

Açıklamada, "Bütün bu yaşananlar, eğitim kurumlarında şiddetin ve bireysel silahlanmanın ulaştığı tehlikeli boyutu açık biçimde ortaya koymaktadır" denildi.

Eğitim Sen, Milli Eğitim Bakanlığına çağrıda bulunarak, "Eğitim emekçilerinin ve öğrencilerin can güvenliğini sağlama yükümlülüğünü eksiksiz yerine getirmeye" davet etti.

Sorunun yalnızca güvenlik önlemleriyle çözülemeyeceğini savunan sendika, eğitim politikalarının da gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti. Açıklamada, eğitim sendikaları, öğretmenler, veliler, öğrenciler, psikolojik danışmanlık ve rehberlik alanındaki uzmanlar ile diğer eğitim bileşenlerinin bir araya getirilerek ortak çözümler üretilmesi istendi.

Eğitim Sen, "Okulların yeniden kamusal, demokratik, güvenli ve nitelikli eğitim alanları haline getirilmesi" çağrısında bulundu.

Kaynak: ANKA
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