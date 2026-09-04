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Eğitim-Sen Başkanı Özdemir, Zafer Partisi'ni ziyaret etti

Eğitim-Sen Başkanı Özdemir, Zafer Partisi'ni ziyaret etti
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Eğitim Öğretim ve Bilim Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Tuğrul Özdemir ve beraberindeki heyet, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı ziyaret etti. Görüşmede Çerçeve Yasa, 'Terörsüz Türkiye' sürecinin müfredata entegrasyonu ve öğretmen sorunları ele alındı.

(ANKARA) - Eğitim Öğretim ve Bilim Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Tuğrul Özdemir ve beraberindeki heyet, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı ziyaret etti.

Zafer Partisi'nin sosyal medya hesabından Eğitim Öğretim ve Bilim Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Tuğrul Özdemir ve beraberindeki heyetin ziyaretine ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Eğitim Öğretim ve Bilim Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Tuğrul Özdemir ve beraberindeki heyet; Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcımız Doğukan Özbay'ın koordinatörlüğünde ve Gençlik Kolları Genel Merkez Divanımızın katılımıyla düzenlenen program kapsamında Genel Başkanımız Prof. Dr. Ümit Özdağ'ı ziyaret etti. Görüşmede, Çerçeve Yasa ve 'Terörsüz Türkiye' sürecinin okul müfredatlarına entegre edilmesine yönelik değerlendirmelerin yanı sıra öğretmenlerimizin yaşadığı sorunlar ele alındı. Nazik ziyaretleri için Eğitim Öğretim ve Bilim Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Tuğrul Özdemir ve beraberindeki heyete teşekkür ederiz."

Kaynak: ANKA
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