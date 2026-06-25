Eğitim-İş'ten MEB'e İkinci İl Dışı Atama Başvurusu

(ANKARA) - Eğitim-İş Genel Merkezi, 2026 yılı öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme sürecinde binlerce öğretmenin mağduriyet yaşadığını belirterek Milli Eğitim Bakanlığına başvurdu. Sendika, ikinci il dışı yer değiştirme başvuru hakkı tanınmasını, kontenjanların artırılmasını ve boş normların şeffaf şekilde ilan edilmesini talep etti.

Eğitim-İş Genel Merkezi, 2026 yılı öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme sürecinde yaşanan mağduriyetlere ilişkin Milli Eğitim Bakanlığına başvurdu.

Sendikadan yapılan açıklamada, "2026 Yılı Öğretmenlerin İller Arası İsteğe Bağlı Yer Değiştirme sürecinde; kontenjan sınırlamaları, norm açıklarının yetersizliği ve sistemin mevcut yapısı nedeniyle binlerce öğretmenimiz, ya tercih yapamamış ya da tercih ettikleri illere atanamamış ve büyük mağduriyetler yaşanmıştır. Eğitim-İş olarak öğretmenlerimizin yaşadığı mağduriyetin giderilmesi için; geçmiş yıllarda olduğu gibi ikinci bir il dışı yer değiştirme başvuru hakkı tanınması, kontenjanların branş ihtiyaçları dikkate alınarak yeterli düzeyde artırılması ve boş normların şeffaf bir şekilde ilan edilerek hak kayıplarının önlenmesi taleplerimizle Milli Eğitim Bakanlığına başvurduk." denildi.

Kaynak: ANKA