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Eğitim-İş'ten MEB'e Muhakkiklik Başvurusu

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Eğitim-İş Sendikası, okul yöneticilerine verilen muhakkiklik görevlerinin yasal düzenlemeye kavuşturulması ve ek ders ücreti ödenmesi talebiyle Milli Eğitim Bakanlığına başvurdu.

(ANKARA) - Eğitim-İş Genel Merkezi, okul ve kurum yöneticilerine verilen muhakkiklik görevlerine ilişkin yasal ve idari düzenleme talebiyle Milli Eğitim Bakanlığına başvuruda bulundu.

Sendikadan yapılan açıklamada, okul ve kurum yöneticilerinin asli görevlerinin yanı sıra yoğun şekilde muhakkiklik göreviyle de yükümlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, muhakkiklik görevinin inceleme aşamasıyla sınırlı tutulması, soruşturma süreçlerinin eğitim müfettişlerine devredilmesi, her muhakkiklik dosyası için 10 saat ek ders ücreti ödenmesi talep edildi.

Görevin yöneticilerin rızasına bağlı olması gerektiği ifade edilen açıklamada, muhakkiklik görevi verilen yöneticilere gerekli eğitim ve harcırah desteğinin sağlanması istendi.

Eğitim-İş, eğitim yöneticilerinin üzerindeki idari yükün azaltılması, disiplin süreçlerinin niteliğinin artırılması ve çalışma barışının korunması için taleplerinin takipçisi olacaklarını bildirdi.

Kaynak: ANKA
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