Eğitim-İş'ten Tarihi Meslek Liseleri İçin Tasfiye İddiası

(ANKARA) - Eğitim-İş Genel Merkezi, İstanbul'un tarihi yarımadasında yer alan Sultanahmet MTAL, Cağaloğlu Kız MTAL ve Suphi Paşa MTAL'nin deprem gerekçesiyle boşaltıldığını, güçlendirme çalışmaları tamamlanmasına rağmen öğretmen ve öğrencilerin okullarına döndürülmediğini açıkladı. Sendika, okulların kapılarına "Milli Eğitim Akademisi" tabelaları asılmasının planlı bir tasfiye sürecine işaret ettiğini savundu.

Eğitim-İş Genel Merkezi, İstanbul'daki bazı köklü meslek liselerine ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. Sendika açıklaması şu şekilde:

"İstanbul'un tarihi yarımadasında bulunan ve ülkemizin eğitim mirasının en önemli yapı taşlarından olan Sultanahmet MTAL, Cağaloğlu Kız MTAL ve Suphipaşa MTAL; deprem riski gerekçe gösterilerek tadilata alınmış, ancak güçlendirme çalışmaları tamamlanmasına rağmen öğrenciler ve öğretmenler okullarına dönememiştir. Tanzimat döneminden bu yana eğitim veren, milli eğitime ve sanayimize kattığı değerler sebebiyle 1930 yılında İzmir'de toplanan 2. İktisat Kongresi'nde Altın Madalya ile ödüllendirilen Sultanahmet MTAL, bugün Kadırga MTAL bünyesinde eğitim vermeye zorlanmıştır. Kendi binasındayken yaklaşık 1300 öğrenci, 120 öğretmen ve 5 alanla eğitim veren 157 yıllık kurum; ikili eğitim garabeti ve geç saatlere sarkan dersler nedeniyle bugün 600 öğrenciye, 4 alana ve 55 öğretmene kadar düşürülmüştür. Milyonluk yatırımlar, atölyeler ve makineler adeta hurda gibi elden çıkarılmıştır. Üstelik Sultanahmet MTAL, kullanamadığı binanın kirasını vakfa ödeme devam etmektedir."

Aynı gerekçeyle boşaltılan Suphipaşa MTAL, Alparslan MTAL içinde; Cağaloğlu Kız MTAL ise Geleneksel El Sanatları Meslek Lisesi içinde varlık mücadelesi vermektedir. Tadilatların tamamlanmasına rağmen okulların kendi binalarına dönmelerine izin verilmemekte, kapılarına ise 'Milli Eğitim Akademisi' tabelaları asılmaktadır. Şubelerimize ulaşan iddialar; meselenin basit bir değişikliğinin ötesinde planlı bir tasfiye süreci olduğunu göstermektedir. Alanlara öğrenci kaydı yapılmadığı, mevcut öğrenci ve velilerin ilçe müdürlüklerine çağırılarak nakle zorlandığı, yıllarını bu kurumlara vermiş eğitim emekçilerine 'norm kadro fazlası' olacakları iletilerek kendilerine yer aramaları söylendiği bilgilerine ulaşılmıştır."

Kaynak: ANKA