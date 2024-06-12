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Eğitim Gücü Sen, Öğretmenlik Meslek Kanunu değişiklik taslağına tepki gösterdi

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Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası (Eğitim Gücü Sen), Öğretmenlik Meslek Kanunu değişiklik taslağı'na tepki amacıyla basın açıklaması düzenledi. Sendika üyeleri, taslakta öğretmenleri koruyacak maddeler istediklerini belirterek, değişikliğe karşı çıktılar.

Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası (Eğitim Gücü Sen), Öğretmenlik Meslek Kanunu değişiklik taslağı"na tepki amacıyla basın açıklaması düzenledi.

Eğitim Gücü Sen mensubu öğretmenler, Ulus Meydanı'nda düzenledikleri gösteri ile yapılması planlanan değişikliğe tepki gösterdi.

Sendika Genel Başkanı Oğuz Özat, taslakta öğretmenleri koruyacak, güvenliklerini sağlayacak maddeler istediklerini belirterek, "Öğretmenlere dönük güvenceyi sağlarken etik ilkelerini de sunan maddeler istiyoruz. Rotasyonu ortadan kaldıracak maddeler istiyoruz. Öğretmen meslek yasası istiyoruz. Öğretmenlik meslek kanunu diye çıkartılan kanun aslında öğretmeni kalıba sokacak, öğretmeni hizaya sokacak, öğretmene disiplin cezaları içeriyor." dedi.

Çeşitli sloganlar atan öğretmenler daha sonra olaysız şekilde dağıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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