Eğitim Gücü Sen'den Üniversitelerdeki Sorunlara Dikkat Çekti

Eğitim Gücü Sen Genel Başkanı Oğuz Özat, yaptığı yazılı açıklamada akademisyenlerin yaşadığı mali ve idari sıkıntılara dikkat çekerek, maaş ve özlük hakları konusundaki sıkıntıların büyümeye devam ettiğini belirtti.

"Bugün bir profesörün maaşı, üniversitede görev yapan temizlik personelinin maaşının dahi gerisinde kalmıştır"

Üniversitelerde yönetimsel problemler, liyakatsizlik ve keyfi uygulamaların yaygınlaştığını kaydeden Özat, "Bugün bir profesörün maaşı, aynı üniversitede görev yapan temizlik personelinin maaşının dahi gerisinde kalmıştır. Doktorasını tamamlamış bir akademisyenin maaşı ise adeta açlık sınırına yaklaşmıştır. Oysa bu insanlar hem bilim üretmekte hem de geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizi yetiştirmektedir" ifadelerini kaydetti.

Özat, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Ne yazık ki üniversitelerde torpil, kayırmacılık, ayrımcılık, mobbing ve angarya sıradan hale gelmiştir. Usulsüz atamalar ve akademisyen alımları devam etmekte, üniversiteler adeta rektörlerin ve yöneticilerin aile çiftlikleri gibi yönetilmektedir. Bu tablo, yükseköğretimde büyük bir huzursuzluğa yol açmaktadır. Eğitim Gücü-Sen olarak biz, bu sorunları dile getirmeye ve çözüm arayışını sürdürmeye kararlıyız. Bilim insanına yakışır maaşların verilmesi, akademisyenleri huzursuz eden mobbing, angarya ve ayrımcılığın ortadan kaldırılması için mücadelemizi sürdüreceğiz."