Haberler

Eğitim Gücü Sen Başkanı Özat, Osmaniye'de öldürülen öğretmene başsağlığı diledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eğitim Gücü Sen Başkanı Özat, Osmaniye'de öldürülen öğretmene başsağlığı diledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eğitim Gücü Sen Genel Başkanı Oğuz Özat, Osmaniye'de okulda tabancayla vurularak hayatını kaybeden öğretmen için başsağlığı mesajı yayımladı. Özat, mesajında öğretmenin ailesine, öğrencilerine ve eğitim camiasına sabır diledi.

(ANKARA) - Eğitim Gücü Sen Genel Başkanı Oğuz Özat, Osmaniye'nin Çardak Köyü'nde görev yapan bir öğretmenin okul sınırları içerisinde tabancayla vurularak hayatını kaybetmesine ilişkin yaptığı açıklamada, öğretmenin yakınlarına ve eğitim camiasına başsağlığı dileğinde bulundu.

Eğitim Gücü Sen Genel Başkanı Oğuz Özat, sosyal medyada konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Osmaniye Farabi Anadolu Lisesinde görev yapan Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenimiz Mehmet Bilgili'nin, akrabası tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Meslektaşımıza Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, öğrencilerine ve eğitim camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
Bu haber 10 sitede yayınlandı.
Irak ordu sözcüsü duyurdu: Türkiye ile görüşüyoruz, asker çekilecek

Ordu sözcüsü duyurdu: Türkiye ile görüşüyoruz, asker çekilecek
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, SDD'den ihraç edildi

Kılıçdaroğlu'na şok! SDD'den ihraç edildi
Komşuları, erkek arkadaşıyla buluşan genç kızı gizlice kayda alıp...

Komşunun kızını gizlice kayda alıp...

Poku'nun satın alma opsiyon şartı ortaya çıktı

17 maça daha ilk 11'de başlarsa Beşiktaş 20 milyon Euro ödeme yapacak
Bir belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor

27 yıl sonra bir ilk! O da yarın AK Parti rozeti takacak
Osmaniye'de okul bahçesinde silahlı saldırı! Öğretmen öldürüldü

Okul bahçesinde silahlı saldırı! Öğretmen öldürüldü
Fon vurgunu bakan yardımcısının damadına da uzandı

Fon vurgunu bakan yardımcısının damadına da uzandı

Fon krizinde yeni isim! “Balıkçı İsmet” 3 milyar TL’yi tasfiye öncesi çekmiş

Fon krizinde yeni isim! 3 milyar TL’yi tasfiye öncesi çekmiş