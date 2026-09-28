Eğitim Gücü Sen Başkanı Özat, Osmaniye'de öldürülen öğretmene başsağlığı diledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

(ANKARA) - Eğitim Gücü Sen Genel Başkanı Oğuz Özat, Osmaniye'nin Çardak Köyü'nde görev yapan bir öğretmenin okul sınırları içerisinde tabancayla vurularak hayatını kaybetmesine ilişkin yaptığı açıklamada, öğretmenin yakınlarına ve eğitim camiasına başsağlığı dileğinde bulundu.

Eğitim Gücü Sen Genel Başkanı Oğuz Özat, sosyal medyada konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Osmaniye Farabi Anadolu Lisesinde görev yapan Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenimiz Mehmet Bilgili'nin, akrabası tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Meslektaşımıza Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, öğrencilerine ve eğitim camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA