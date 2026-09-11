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Eğitim Gücü-Sen: Akademi eğitimlerini tamamlayan öğretmenlerin şubat sonrasında göreve başlatılması için çalışma yürütülüyor

Eğitim Gücü-Sen: Akademi eğitimlerini tamamlayan öğretmenlerin şubat sonrasında göreve başlatılması için çalışma yürütülüyor
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Eğitim Gücü-Sen, Milli Eğitim Akademisi yönetimiyle yapılan görüşmede, Akademide eğitimlerini tamamlayacak öğretmenlerin şubat ayı sonrasında vakit kaybetmeden göreve başlatılmasına yönelik çalışmalar yürütüldüğü bilgisinin kendilerine iletildiğini açıkladı.

(ANKARA) - Eğitim Gücü-Sen, Milli Eğitim Akademisi yönetimiyle yapılan görüşmede, Akademide eğitimlerini tamamlayacak öğretmenlerin şubat ayı sonrasında vakit kaybetmeden göreve başlatılmasına yönelik çalışmalar yürütüldüğü bilgisinin kendilerine iletildiğini açıkladı.

Eğitim Gücü-Sen Genel Başkanı Oğuz Özat ve genel başkan yardımcılarından oluşan heyet, Milli Eğitim Akademisi Başkanı Prof. Dr. Ali Fuat Arıcı ile Başkan Yardımcısı Yüksel Arslan'ı ziyaret etti.

Sendikadan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Milli Eğitim Akademisinde yürütülen eğitim süreçlerine ilişkin sahadan gelen talep ve beklentiler aktarılırken, eğitim takviminin daha erken duyurulması istendi.

Açıklamada, "Eğitimlerin tamamlanmasının ardından, şubat ayı sonrasında öğretmenlerin vakit kaybetmeden göreve başlatılmasına yönelik çalışmaların yürütüldüğü tarafımıza ifade edildi" denildi.

Görüşmede ayrıca, "2026-2027 Eğitim ve Öğretim Yılına İlişkin İş ve İşlemler" konulu Genelgenin 43'üncü maddesinde yer alan, norm kadro fazlası kadrolu öğretmenlerin Milli Eğitim Akademisinde eğitime alınması ve eğitim sonrasında ihtiyaç bulunan diğer alanlarda görevlendirilmesine ilişkin düzenlemenin nasıl uygulanacağı soruldu.

Sendika, bu konuda henüz bir çalışma bulunmadığı bilgisinin kendilerine verildiğini bildirdi.

Akademide eğitim gören öğretmenlerin konaklama, aile birliği ve askerlik başta olmak üzere yaşadığı sorunların da gündeme getirildiği belirtilirken, Milli Eğitim Akademisinde görev yapan öğretmenlerin taleplerini içeren bir dosyanın da Akademi Başkanı Arıcı'ya sunulduğu kaydedildi.

Kaynak: ANKA
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