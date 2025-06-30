Eğitim Değerlendirme Toplantısı Merzifon'da Yapıldı

Eğitim Değerlendirme Toplantısı Merzifon'da Yapıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Merzifon'da gerçekleştirilen eğitim değerlendirme toplantısında, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat, eğitim faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve yeni döneme yönelik planlamalar üzerine önemli bilgiler paylaştı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde eğitim değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat başkanlığında Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'ndaki toplantıda, eğitim faaliyetlerinin değerlendirilmesi, yeni döneme yönelik planlamalar ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi konuları ele alındı.

Yozgat, toplantıda yaptığı konuşmada, veli ve öğrencilerin taleplerini karşılamaya yönelik çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Eğitim, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerde başarılı bir eğitim sezonu geçirdiklerini ifade eden Yozgat, ilçede eğitim hedeflerini artırma hedefleri doğrultusunda tüm okullarla iş birliği içinde çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Toplantı yeni eğitim ve öğretim yılı hazırlıkları ve alınacak tedbirlerin görüşülmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Hülya Turan - Güncel
Ece Erken, bir zamanlar 'Eniştem' dediği Sinan Akçıl'la el ele yakalandı

Bir zamanlar 'Eniştem' diyordu, şimdi el ele yakalandılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır'ın maaşına dev zam

Fenerbahçe'ye imza atmadı, maaşına dev zammı kaptı! İşte o rakam
Osimhen'in futbol oynadığı saha gündem oldu

Görüntüdeki ismin kim olduğunu duyunca şok olacaksınız
Düğün konvoyunun ortasında kalan karı-kocaya böyle saldırdılar

Düğün konvoyunun ortasında kalan karı-kocaya böyle saldırdılar
Şeyma Subaşı kırmızı bikinili pozuyla karın kaslarını sergiledi

Kırmızı bikinisini giydi! Karın kaslarını sergiledi
Kabine toplantısında emekli maaş zamları masada! İşte konuşulan en düşük aylık

Emekli zammı Erdoğan'ın masasında! İşte konuşulan en düşük aylık
Hamile olduğunu düşünüp hastaneye başvurdu, yapılan tetkik sonucu acı gerçekle yüzleşti

Hamile olduğunu düşünüyordu, hastanede gerçek çok başka çıktı
Francesco Farioli, Avrupa devine imza atıyor

Karagümrük ve Alanyaspor'daydı! Avrupa deviyle el sıkıştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.