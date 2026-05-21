Muğla'da Eğitim-Bir-Sen yetkili sendika oldu

Eğitim-Bir-Sen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak, 3 bin 392 üye ile yeniden yetkili sendika olduklarını söyledi.

Uçak, gazetecilere yaptığı açıklamada, yapılan resmi üye sayımları ve mutabakat sonuçlarına göre Eğitim-Bir-Sen'in 3 bin 392 üye ile Muğla'da yeniden yetkili sendika olduğunu, bu sonuçla birlikte Eğitim-Bir-Sen'in önümüzdeki dönemde Muğla'daki eğitim çalışanlarının haklarını "yetkili sendika" olarak temsil etmeye devam edeceğini kaydetti.

Bu başarının teşkilatın sahadaki samimi gayretinin, teşkilat disiplininin ve eğitim çalışanlarıyla kurulan güçlü gönül bağının bir sonucu olduğunu belirten Uçak, "Eğitim çalışanlarımızın sorunlarını kendi sorunumuz olarak gördük. Sadece yetki dönemlerinde değil, yılın her gününde sahada olduk. Okullarımızı, kurumlarımızı ziyaret ettik. Öğretmenlerimizin, yöneticilerimizin ve tüm eğitim çalışanlarımızın sesi olmaya gayret ettik. Bugün ortaya çıkan tablo aynı zamanda emeğin, samimiyetin, istişarenin ve teşkilat ruhunun sonucudur." dedi.

Uçak, bu süreçte fedakarca çalışan ilçe başkanları, yönetim kurulu üyeleri, iş yeri temsilcileri ve kendilerine güvenerek destek veren üyelerine teşekkür etti.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'ndeki sendikal çalışmalara da değinen Uçak, şöyle konuştu:

"Üniversitede üye sayımızı 292'ye çıkardık ve burada ikinci sıradayız. Hedefimiz, akademisyenlerimizin ve üniversitedeki idari personelimizin haklarını daha güçlü şekilde savunabilmek için üye sayımızı 400'ün üzerine taşıyarak şubeleşme sürecini tamamlamak, ardından yetkiyi alarak üniversite çalışanlarının hak mücadelesini daha etkili şekilde yürütmektir. Eğitim-Bir-Sen Muğla Şubesi olarak eğitim çalışanlarının özlük haklarının geliştirilmesi, çalışma barışının korunması ve eğitim sistemimizin güçlenmesi adına sorumluluk bilinciyle çalışmaya devam edeceğiz."