Eğitim-Bir-Sen, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısını kınadı Açıklaması

Eğitim-Bir-Sen, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısını kınayarak, "Tüm dünya devletlerini, siyonist rejimin uluslararası sularda gerçekleştirdiği terör saldırısına karşı somut adımlar atmaya ve uluslararası hukuku korumaya çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

Eğitim-Bir-Sen'den, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısına ilişkin yapılan yazılı açıklamada, İsrail tarafından uygulanan soykırımın bir parçası olan ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yola çıkan, aralarında sendikanın genel merkez ve şube yöneticilerinin de bulunduğu 345 katılımcıyı taşıyan Özgürlük ve Sumud Filosu'nun, Akdeniz'de uluslararası sularda İsrail'in terör saldırısına uğradığı anımsatıldı.

Açıklamada, siyonist rejimin bu terör saldırısının, sadece Gazze'ye yönelik yardım çabalarını değil, aynı zamanda insanlığın ortak değerlerini hedef alan bir alçaklık olduğu belirtildi.

"Siyonist İsrail, Cenevre Sözleşmeleri'ni de ihlal etmiştir"

Cenevre Sözleşmeleri ve ek protokollerine göre, sivillere yönelik insani muameleye ilişkin yasal standartların açıkça belirlendiği ve çatışmalara aktif olarak katılmayanların koruma altına alındığı aktarılan açıklamada, "Bu kapsamda siviller ile insani yardım gönüllüleri özel korumadan yararlanır ve gözaltına alınamaz. Siviller, sağlık çalışanları ve yardım görevlileri gibi çatışmalara katılmayan kişilerden müteşekkil Özgürlük ve Sumud Filosu'nu hedef alan siyonist İsrail, Cenevre Sözleşmeleri'ni de ihlal etmiştir." değerlendirmesinde bulunuldu.

"Uluslararası hukuku ve bütün insani değerleri ayaklar altına almayı politika haline getirmiş siyonist rejimin bu terör saldırısı karşılıksız kalmamalıdır." ifadesine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tüm devletler ortak hareket ederek, İsrail'i uluslararası toplumdan dışlamalı, bu yapının yöneticisi kılığında bulunan eşkıyalar, uluslararası hukuk karşısında yargılanmalıdır. Hukuk dışı müdahale ile alıkonulan Özgürlük ve Sumud Filosu'nda, aralarında sendikamızın genel merkez ve şubelerinden 10 yöneticisinin de yer aldığı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı tüm aktivistlerin ülkemize sağ salim getirilmesi için devletimizin başlattığı girişimleri takip ediyor ve ivedilikle sonuçlanmasını bekliyoruz. Tüm dünya devletlerini, siyonist rejimin uluslararası sularda gerçekleştirdiği terör saldırısına karşı somut adımlar atmaya ve uluslararası hukuku korumaya çağırıyoruz."