Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı'ndan Muhammed Öz'e Başsağlığı Mesajı

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Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Konya'da görev yaptığı okulda yaşamını yitiren rehber öğretmen Muhammed Öz için başsağlığı diledi. Öz'ün katledilmesinin ardından yaptığı açıklamada, öğretmenin fedakarlığını vurguladı.

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Konya'da görev yaptığı okulda öldürülen rehber öğretmene ilişkin, "Katledilen öğretmenimiz Muhammed Öz'ün, psikolojik rahatsızlığı bulunan faile destek olmak ve onu topluma kazandırmak amacıyla bir süre evinde misafir ettiğini öğrenmiş olmak, yaşadığımız acıyı daha da derinleştirmiştir." ifadesini kullandı.

Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Muhammed Öz'e Allah'tan rahmet, ailesine ve eğitim camiasına başsağlığı dileyerek, şunları kaydetti:

"Katledilen öğretmenimiz Muhammed Öz'ün, psikolojik rahatsızlığı bulunan faile destek olmak ve onu topluma kazandırmak amacıyla bir süre evinde misafir ettiğini öğrenmiş olmak, yaşadığımız acıyı daha da derinleştirmiştir. Öğretmen mum gibidir. Yanar ve etrafına ışık verir, toplumu onarır, insanı yaşatır. Öğretmeni yaşatmak ise toplumun ödevidir. Fedakar bir öğretmeni kaybetmek gerçekten acı veriyor. Makamın ali, mekanın cennet olsun Muhammed Hocam."

Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan - Güncel
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