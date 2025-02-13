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Eğitim-Bir-Sen'den Üniversite İdari Personeline Yer Değişikliği Talebi

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Eğitim-Bir-Sen Tokat 2 No'lu Şube, üniversite idari personeline yer değişikliği hakkı tanınması için toplu sözleşme hükümlerinin uygulanmasını istedi.

Eğitim-Bir-Sen Tokat 2 No'lu Şube üyeleri, üniversite idari personeline yer değişikliği hakkı tanınması talebinde bulundu.

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Yemekhane önünde bir araya gelen sendika üyeleri, "Üniversite idari personelinin yer değişikliği hakkı için toplu sözleşme kararına uyulsun, verilen sözler tutulsun" yazılı pankart açtı, slogan attı.

Eğitim-Bir-Sen 2 No'lu Şube Başkanı Prof. Dr. Mehmet Demirtaş, üniversite idari personelinin üniversiteler arası yer değişikliği işlemlerinin toplu sözleşme hükümlerine dayanarak YÖK tarafından düzenlenmesi, bu düzenlemenin üniversiteler arası merkezi yer değişikliğine imkan tanıyacak şekilde hukuki ve fiili bir çerçeveye oturtulması gerektiğini söyledi.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel
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