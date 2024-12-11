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Eğitim Bir-Sen'den ÇEDES Projesi Hakkında Açıklama

Eğitim Bir-Sen'den ÇEDES Projesi Hakkında Açıklama
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Eğitim Bir-Sen İzmir 1 Nolu Şube Başkanı Ali Kaya, Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi'nin manipüle edildiğini belirtti. Projenin öğrencilerin milli ve manevi değerleri geliştirmeyi amaçladığını ifade eden Kaya, katılımın zorunlu olmadığını vurguladı.

Eğitim Bir-Sen İzmir 1 Nolu Şube Başkanı Ali Kaya, Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca yürütülen Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi'nin (ÇEDES) yanlış ifadelerle manipüle edildiğini ifade etti.

Kaya yaptığı yazılı açıklamada, ÇEDES'in öğrencilerin milli, insani, manevi ve kültürel değerleri benimseyen, koruyan ve geliştiren fertler olmasını amaçladığını kaydetti.

Projeye öğretmen ve öğrenci açısından katılım zorunluluğunun bulunmadığını belirten Kaya, "Son günlerde bazı sendikaların, eğitim çalışanlarının gerçek gündemini manipüle etmek, perdelemek ve bunu da hep laiklik karşıtı söylem ve eylem üzerine oturtmak gibi bir misyonu yeniden hayata geçirdiklerini görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Halil Fidan - Güncel
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