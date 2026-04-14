Haberler

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, YÖK Başkanı Erol Özvar'ı ziyaret etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ile yaptığı görüşmede, üniversite çalışanlarının özlük ve mali haklarına ilişkin talepleri iletti. Akademik zammın önemine dikkat çekerek, idari personelin statüsünün iyileştirilmesi gerektiğini vurguladı.

EĞİTİM-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ı ziyaret etti. Yalçın ziyarette, Kurum İdari Kurulu (KİK) toplantısı öncesi üniversite çalışanlarının özlük ve mali haklarına ilişkin sorunların çözümüne yönelik görüş ve talepleri iletti.

Başkan Yalçın ziyarette, öğretim elemanlarının mali haklarına artış sağlanması taleplerini her fırsatta dile getirdiklerini, üniversite ödeneği ve yükseköğretim tazminatı oranlarının artırılması ile ek ders ücreti gösterge rakamlarının en az iki kat artırılması yönündeki talebi dile getirdi. Başkan Yalçın, akademik zammın elzem olduğunu belirterek, "Üniversitelerde çalışma barışı ve huzuru için idari personelin 'üvey evlat' hissetmemesi gerekmektedir. Üniversite idari personelinin üniversiteler arası yer değişikliği sürecinin kalıcı, sürekli ve şeffaf şekilde kurumsallaştırılması gerekir. Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün bu konudaki fonksiyonunu biliyoruz. Sağlıklı çözüm için girişimleri sürdürmektedirler" dedi.

YÖK Başkanı Özvar, geçen yıl olduğu gibi bu konuya yaklaşımlarının pozitif olduğunu belirtti.

Genel Başkan Ali Yalçın, ayrıca MEB bünyesindeki doktoralı öğretmenlerin üniversite kütüphanelerine fiziki ve uzaktan erişimi ile veri tabanlarından yararlanabilmelerine yönelik talepleri de iletti. YÖK Başkanı Özvar, bu talebin KİK'te tartışılmasını önerdi. YÖK Başkanı Özvar, ayrıca öğrenci affının en kapsamlı şekilde düzenleneceğini kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

