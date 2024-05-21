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Eğirdir Gölü'nde Bulunan El Bombaları Ekiplerce Gölden Alındı

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Eğirdir Gölü'nde bulunan el bombaları, İstanbul Deniz Kuvvetleri Komutanlığından gelen ekip tarafından gölden alınarak Eğirdir Dağ Komando Okulu'na götürüldü. Bombaların, Camili Yayla eğitim alanında imha edileceği öğrenildi.

Eğirdir Gölü'nde bulunan el bombaları ekiplerce gölden alındı.

Alınan bilgiye göre, Yazla Mahallesi kıyısında el bombası olduğunu gören bir vatandaş, durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Gölde inceleme yapan ekipler, suda 8 el bombası olduğunu tespit etti.

Bombalar, İstanbul Deniz Kuvvetleri Komutanlığından gelen ekip tarafından gölden alınarak Eğirdir Dağ Komando Okulu'na götürüldü.

Bombaların, buradaki Camili Yayla eğitim alanında imha edileceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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