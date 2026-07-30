Haberler

Eğirdir Gölü kenarında 2 noktada yangın

Eğirdir Gölü kenarında 2 noktada yangın
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

YANGINLAR KONTROL ALTINDAIsparta'daki Eğirdir Gölü kıyısında 2 farklı noktada çıkan yangınlara ekipler havadan ve karadan hızla müdahale etti.

YANGINLAR KONTROL ALTINDA

Isparta'daki Eğirdir Gölü kıyısında 2 farklı noktada çıkan yangınlara ekipler havadan ve karadan hızla müdahale etti. Eğirdir'e bağlı Beydere- Barla yolu üzerindeki ormanda ve buranın yaklaşık 5 kilometre ilerisinde, gölün Gelendost ilçesine bağlı Yenice köyü kıyısındaki sazlık alanda eş zamanlı başlayan yangınlar ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran'ın en güçlü silahı savaş meydanına indi! ABD uçakları vuruldu, çok sayıda asker öldürüldü

İran'ın en güçlü silahı savaş meydanına indi! ABD uçakları vuruldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Tekin açık açık uyarmıştı! Öğretmen duyduğu maaşa inanamadı

Bakan Tekin uyarmıştı! Öğretmen görüşmede duyduklarına inanamadı
Esenyurt’ta yolda bulduğu kartla 10 bin liralık alışveriş yapan şüpheli kamerada

Sokakta buldu, gönlünce harcadı! Soğukkanlılığı pes dedirtti
Acun Ilıcalı büyük müjdeyi verdi: Uçağımı yolladım, bu akşam İstanbul'a getireceğiz

Büyük müjdeyi verdi: Uçağımı yolladım, bu akşam İstanbul'a getireceğiz
Terör örgütü PKK: Öcalan devreye girmeden çıkan yasanın gerekliliğini yerine getirmek mümkün değildir

Yasanın çıkmasına günler kala PKK'dan tuhaf açıklama: Mümkün değil
Kim bu kadın? Özel harekat polisleri siteye baskın yaptı

Kim bu kadın? Özel harekat polisleri siteye baskın yaptı
Merkez Bankası'ndan 16 yıl sonra bir ilk

Merkez'den 16 yıl sonra bir ilk!
Ece Erken'den yasak aşk iddiasına pes dedirten savunma: Resmi evli olmayan biriyle birlikteyim

Ece Erken'den yasak aşk iddiasına pes dedirten savunma! Bahaneye bakın