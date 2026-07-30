Eğirdir Gölü kenarında 2 noktada yangın

YANGINLAR KONTROL ALTINDA

Isparta'daki Eğirdir Gölü kıyısında 2 farklı noktada çıkan yangınlara ekipler havadan ve karadan hızla müdahale etti. Eğirdir'e bağlı Beydere- Barla yolu üzerindeki ormanda ve buranın yaklaşık 5 kilometre ilerisinde, gölün Gelendost ilçesine bağlı Yenice köyü kıyısındaki sazlık alanda eş zamanlı başlayan yangınlar ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı