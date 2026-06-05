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Isparta'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

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Isparta'nın Eğirdir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Turgut K. (56) idaresindeki 33 TK 366 plakalı otomobil, Sorkuncak mevkisinde Zekiye H'nin (43) kullandığı 32 PC 792 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Turan Taşyaran'ın (69) yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kazada sürücüler ile araçlardaki Enes K. (23), Sabriye K. (29) ve Mehmet T. (73) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Yaralanan sürücülerden Zekiye H, sevk edildiği Isparta Şehir Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / İsmail Kuz
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