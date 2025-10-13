Eğirdir'de Kaybolan Emekli Muhasebeci İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde cumartesi günü doğa yürüyüşüne çıktığı dağda cep telefonuyla arkadaşını arayıp zirveye yakın olduğunu, bir süre sonra da yönünü kaybettiğini söyleyen ve kendisinden bir daha haber alınamayan Hurşit Yıldırım için arama çalışması başlatıldı.

Eğirdir'e bağlı Oluklacı Tepesi bölgesinde 11 Ekim Cumartesi saat 10.30 sıralarında doğa yürüyüşüne çıkan emekli muhasebeci Hurşit Yıldırım, aynı gün akşama doğru bir arkadaşını telefonla arayıp, zirve yakın ve manzaranın çok güzel olduğunu söyledi. Havanın kararmasıyla yeniden arkadaşını arayan Yıldırım, bu kez yönünü kaybettiğini anlattı. O saatten sonra bir daha haber alınamayan Hurşit Yıldırım için yakınlarının ihbarı üzerine arama kurtarma çalışması başlatıldı. AFAD ve jandarma ekiplerinin yanı sıra bölgeyi iyi tanıyan yerel halkın da destek verdiği arama çalışmaları bugün de devam etti. Yaklaşık 50 kişilik bir ekip dağda arama çalışmalarına katılırken, bölgede kriz masası da oluşturuldu. İz takip ve kadavra köpeklerinin de kullanıldığı arama çalışmaları Hurşit Yıldırım'ın en son arkadaşıyla telefon görüşmesi yaptığı bölgede yoğunlaştırıldı.