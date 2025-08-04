Eğirdir'de Boş Arazide Yangın Çıktı

Eğirdir'de Boş Arazide Yangın Çıktı
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Isparta'nın Eğirdir ilçesinde TOKİ evleri yanındaki boş arazide çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde boş arazide çıkan yangın ekipler tarafından söndürüldü.

Konyabucağı Mahallesi Çağlar Sokak'ta TOKİ evleri yanındaki boş arazide yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Eğirdir Belediyesi'ne ait 3 itfaiye aracı ile Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 1 araç sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Bölgede soğutma çalışması yapıldı.

Kaynak: AA / İsmail Kuz - Güncel
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