Isparta'da 9. Gül Hasadı ve Uçurtma Şenliği yapıldı

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde düzenlenen 9. Gül Hasadı ve Uçurtma Şenliği'nde katılımcılar gül bahçelerini gezdi, halk oyunları ve müzik dinletileriyle keyifli vakit geçirdi. Uçurtma şenliğinde gökyüzü renklendi, çocuklar ve aileler doğal güzellikler eşliğinde eğlendi.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde 9. Gül Hasadı ve Uçurtma Şenliği gerçekleştirildi.

Sorkuncak Köyü'ndeki etkinlikte katılımcılar gül bahçelerini ziyaret ederek hasat heyecanına ortak oldu. Halk oyunları ve müzik dinletileriyle devam eden program, katılımcılara kültür ve eğlenceyi bir arada yaşama imkanı sundu.

Gül bahçelerindeki ziyaretlerin ardından düzenlenen uçurtma şenliğinde ise gökyüzü uçurtmalarla süslendi. Çocuklar ve ailelerin ilgi gösterdiği etkinlikte eğlenceli anlar yaşanırken, katılımcılar köyün doğal güzellikleri ve Eğirdir Gölü manzarası eşliğinde keyifli vakit geçirdi.

Kütahya'dan eşi Hatice Gürel ile etkinliğe katılan Mehmet Gürel, "Ortam, insanlar ve doğa çok güzel. Böyle bir etkinliği icra edenlere çok teşekkür ederiz." dedi.

Eskişehir'den gelen Alperen Karakılıç, uçurtma şenliğini çok beğendiğini ifade etti.

Antalya'dan ailesiyle birlikte gelen Ali Asaf Alkayış da şenliği çok beğendiğini dile getirerek, "Buradaki şenliği çok beğendim, çok eğlenceli ve seneye bir daha gelmek istiyorum." dedi.

Şenlik, hatıra fotoğrafları çekilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA / İsmail Kuz
