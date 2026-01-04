Eğil'de karla mücadele çalışması sürüyor

Eğil Belediyesi ekipleri, karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, ilçede etkili olan kar yağışının ardından belediye ekiplerinin vatandaşların mağduriyet yaşamaması için çalışma yürüttüğü belirtildi.

Belediyenin 4 iş makinesi ve çok sayıda personelle ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde kardan kapanan yolların ulaşıma açılması için yoğun çaba sarffettiği dile getirilen açıklamada, "Zorlu hava koşullarına rağmen yürütülen karla mücadele çalışmalarında öncelik acil durumlar ile sağlık hizmetlerine erişimin kesintisiz sağlanması oldu.

Bu kapsamda, kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların sağlık hizmetlerine ulaşabilmesi için sağlık ekipleriyle koordineli bir çalışma yürütüldü." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, bu kapsamda kırsal mahallede hastalanan bir vatandaşın iş makinesinin desteğiyle hastaneye ulaştırılmasının sağlandığı bilgisine yer verildi.