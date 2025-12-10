Haberler

Diyarbakır'da ders çalışan öğrencilere ücretsiz ikram

Diyarbakır'ın Eğil Belediyesi, gençlik merkezi ve halk eğitim kütüphanesinde ders çalışan öğrencilere ücretsiz çay ve kek ikram ederek, eğitim süreçlerinde destek olmayı amaçlıyor.

Diyarbakır'ın Eğil Belediyesince gençlik merkezi ve halk eğitim kütüphanesinde ders çalışan öğrencilere ücretsiz çay ve kek ikram ediliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, gençlerin eğitim yolculuğunda yalnız olmadıklarını hissettirmek amacıyla çalışma yürüttükleri bildirildi.

Bu kapsamda, ilçedeki gençlik merkezi ve halk eğitim kütüphanesinde ders çalışan öğrencilere ücretsiz çay ve kek ikramında bulunulduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Onlara tatlı bir mola sunarak, derslerin yoğun temposunda biraz olsun rahatlama fırsatı yaratıyoruz. Eğitim sadece sınıfla sınırlı değil, onların her adımlarında, her hedeflerinde yanlarında olmak en büyük önceliğimiz çünkü biz, eğitimin sadece bilgi değil, sevgi ve destekle şekillenen bir yolculuk olduğuna inanıyoruz."

Kaynak: AA / Ömer Yasin Ergin - Güncel
