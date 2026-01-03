Eğil Belediyesinden ihtiyaç sahibi ailelere destek

Eğil Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelere yönelik desteklerini sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, kış şartlarının zorlu geçtiği günlerde ihtiyaç sahibi ailelerin yalnız bırakılmadığı belirtildi.

Kar ve soğuk havaya rağmen ekiplerin sahada olduğu, ihtiyaç sahibi ailelere erzak yardımlarının ulaştırıldığı ifade edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu zorlu kış günlerinde dayanışma ve paylaşma kültürünü yaşatmayı, hiçbir hemşehrimizin mağdur olmamasını önceliğimiz olarak görüyoruz. Belediyemiz, imkanlar dahilinde sosyal yardımlarını sürdürecek, her zaman vatandaşının yanında olmaya devam edecektir. Birlikte güçlüyüz, birlikte aşacağız."