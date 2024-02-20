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Ege Üniversitesi Öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu Anısına Lokma Hayrı Düzenlendi

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Ege Üniversitesi'nde 9 yıl önce öldürülen tarih bölümü öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu anısına, Aydın'ın Nazilli ilçesinde lokma hayrı düzenlendi. Etkinliğe, Nazilli Belediye Başkanı, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Ege Üniversitesinde 9 yıl önce öldürülen tarih bölümü öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu anısına, Aydın'ın Nazilli ilçesinde lokma hayrı yapıldı.

Nazilli Ülkü Ocakları tarafından Belediye Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, AK Parti İlçe Başkanı Volkan Beyazıt, MHP İlçe Başkanı Hasan Eren, AK Parti Nazilli Belediye Başkan adayı Esat Ergüler ile vatandaşlar katıldı.

Nazilli Ülkü Ocakları Başkanı Fatih Özmen, yaptığı konuşmada, katılımcılara teşekkür etti.

Çakıroğlu'nun anısını yaşatacaklarını aktaran Özmen, "İlk şehidimiz Ruhi Kılıçkıran'dan Fırat Yılmaz Çakıroğlu'na, hiçbir şehidimizi unutmadık, unutmayacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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