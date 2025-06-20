Ege Üniversitesi'nde Sağlık Bilimleri Fakültesi Mezuniyet Töreni

Ege Üniversitesi (EÜ) Ödemiş Sağlık Bilimleri Fakültesi'nden mezun olan öğrenciler törenle diplomalarını aldı.

Fakültenin konferans salonunda gerçekleştirilen mezuniyet töreninde saygı duruşunda bulunuldu ardından İstiklal Marşı okundu.

Ödemiş Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Öznur Usta Yeşilbalkan, kalite öncelikli bir eğitim modelini uyguladıklarını ifade etti.

Fakültenin, dijitalleşme ve araştırma odaklı uluslararası bir üniversitenin parçası olduğunu belirten Prof. Dr. Yeşilbalkan, "Yeniliklere açık, mesleki standartlara uygun, hizmet odaklı ve yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen çocuk gelişimciler yetiştirmeyi ilke ediniyoruz." dedi.

EÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ersan da üniversitenin bilim dünyasına katkıda bulunmayı, donanımlı bireyler yetiştirmeyi ve toplumsal fayda sağlamayı hedefleyen köklü bir kurum olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından mezun olan 55 öğrenciye diplomaları verildi.

Öğrenciler, kep atarak mezuniyet sevinci yaşadı.