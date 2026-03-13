Haberler

Ege Üniversitesi'nde "Müminler Kardeştir" temalı iftar programı yapıldı

Ege Üniversitesi'nde 'Müminler Kardeştir' temalı iftar programı yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ege Üniversitesi Genç Düşünce Topluluğu tarafından çeşitli etkinliklerin yer aldığı iftar programı düzenlendi.

Ege Üniversitesi Genç Düşünce Topluluğu tarafından çeşitli etkinliklerin yer aldığı iftar programı düzenlendi.

Genç Düşünce Topluluğu tarafından yapılan açıklamaya göre, kampüste, "Müminler Kardeştir" temasıyla gerçekleştirilen programa yaklaşık 500 kişi katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda iftarın ardından alanda kurulan stantlarda pamuk şeker, Osmanlı macunu, ramazan şerbeti, patlamış mısır ve çay ikram edildi.

Ayrıca çekilişle katılımcılara çeşitli hediyeler verildi.

Açıklamada, "Bu manevi sofrada, samimi bir kardeşlik şuuruyla buluştuğumuzda çok kıymetli bir gerçeği bir kez daha gördük. Bizi ayrıştırmaya çalışan suni kimlikleri bir kenara bırakıp, en güçlü birleştirici bağımız olan kardeşlik duygusunda buluştuğumuzda ortaya muazzam bir güç ve güzellik çıkıyor. Bu vahdet ve uhuvvet ruhunun her zaman devam etmesini temenni ediyoruz." denildi.

Kaynak: AA / Fırat Özdemir
Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti

Duayen tarihçi İlber Ortaylı hayatını kaybetti
Trump ve Netanyahu'yu çıldırtacak görüntü: Pezeşkiyan meydanlara indi

İran'a tehditler savuran ikiliyi çıldırtacak görüntü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump: Gelecek hafta İran'ı çok sert vuracağız

Bu kez tarih verdi: Çok sert vuracağız
Üçüncü füze sonrası akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İran'a yaptığı uyarı geldi

Üçüncü füze sonrası akıllara İran'a yaptığı son uyarı geldi
Netanyahu'dan beklenmedik geri adım: Deviremeyiz

Netanyahu'dan beklenmedik geri adım
Savaş sürerken Hürmüz Boğazı'ndan Türk sahipli ilk gemi geçti

Savaş sürerken Türkiye kilidi açtı
Trump: Gelecek hafta İran'ı çok sert vuracağız

Bu kez tarih verdi: Çok sert vuracağız
Ronaldo'nun oğlundan 'Babanla oynamak ister misin?' sorusuna bomba yanıt

Sorulan soruya "İnşallah" dedi, ortalık yıkıldı
Asensio resmen Süper Lig'i sallıyor: Alex'i izleyemeyenler için gönderilmiş

Yaptıklarını duyanlar aynı yorumu yapıyor