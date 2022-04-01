Ege Üniversitesi "Gastronomi Akademisi"ne kavuşuyor

ÇEŞME, İZMİR (AA) - Ege Üniversitesi (EÜ) Çeşme Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Eğitim ve Uygulama Mutfağı açılırken Gastronomi Akademisi'nin de temeli atıldı.

EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Çeşme Turizm Fakültesi Kampüsü'nde düzenlenen törende, ülkenin gastronomi kültürüne akademik tecrübeyi aktarmak istediklerini söyledi.

Fakülteye, emsallerinden ayıracak yenilikler eklediklerini dile getiren Budak, şunları anlatt:

"Yeni akademik birimlerle öğrencilerimiz uluslararası standartlarda eğitim alacak. Özellikle temelini atacağımız Gastronomi Akademisi bizleri ziyadesiyle heyecanlandıran bir proje. 750 metrekarelik alana kurulacak akademide; ana derslik, kooperatif mutfağı, stüdyo mutfağı, zeytin işleme ve sıkım atölyesi, ekmek yapım atölyesi, peynir ve maya atölyesi, fuaye ve sunum alanı, 2 sunum terası, gastronomi kütüphanesi ve toplantı odası yer alacak. Akademi içinde ayrıca Çeşme Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üretim mutfağı da yer alacak."

Prof. Dr. Budak, akademinin yapımına maddi destekte bulunan iş insanı Feyza Altındağ Shipley'e teşekkür etti.

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı da gastronomi alanının gençlere açılmasının, İzmir'in ve EÜ'nün ev sahipliği yapmasının çok kıymetli olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından Çeşme Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Eğitim ve Uygulama Mutfağı'nın açılışı yapıldı.

Daha sonra da Gastronomi Akademisi'nin temeli atıldı.

Programa, Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı, Çeşme Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilgehan Gültekin, Çeşme Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Yeşim Tüzün Yüksel, akademisyen ve öğrenciler katıldı.