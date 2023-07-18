İzmir'de FETÖ soruşturması kapsamında yakalanan Ege Üniversitesi eski Rektörü Mustafa Cüneyt Hoşcoşkun tutuklandı. Hoşcoşkun, 2017'den bu yana firari olduğu için tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edildi.

İZMİR'de, 2017 yılından bu yana hakkında FETÖ'den yakalama kararı olan ve geçen günlerde tedavi amaçlı geldiği hastanede yakalanan Ege Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Mustafa Cüneyt Hoşcoşkun, tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 11 Eylül 2017 yılında hakkında yakalama kararı çıkarılan ve 5 yıldır aranan Ege Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Mustafa Cüneyt Hoşcoşkun, 4 Temmuz'da kolon kanseri ve böbrek yetmezliği tedavisi için Ege Üniversitesi Hastanesi'ne gitti. Polis ekiplerince yakalanan Hoşcoşkun, iki haftalık tedavi sürecinin ardından emniyete götürüldü. Buradaki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Hoşcoşkun'un etkin pişmanlıktan yararlanmak istediğini söylerken, 2017'den bu yana firari olması sebebiyle tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edildi. Hoşcoşkun sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.