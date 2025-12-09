Haberler

EÜ, araştırma üniversiteleri performans sıralamasında yükseldi

Ege Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulu tarafından açıklanan 2025 Yılı Araştırma Üniversiteleri Performans Sıralaması'nda 12. sıraya yükseldi. Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, başarıyı üniversite ailesinin ortak çabalarına atfetti.

Ege Üniversitesinin (EÜ), Yükseköğretim Kurulunca açıklanan 2025 Yılı Araştırma Üniversiteleri Performans Sıralaması'nda yerini 1 basamak yükselttiği bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, EÜ'nün bu yıl 12. sıraya yükselmesi senato toplantısında pasta kesilerek kutlandı.

Toplantıda konuşan EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, başarının üniversite ailesinin ortak gayretinin sonucu olduğunu belirtti.

Elde edilen ilerlemenin stratejik kararların uygulanmasıyla mümkün olduğunu ifade eden Budak, atama kriterlerinden bilimsel araştırma projeleri yönergesine, proje seferberliğinden patentlerin ticarileştirilmesine, araştırma koordinatörlüğünün kurulmasından multidisipliner araştırma gruplarına kadar birçok alanda dönüşüm gerçekleştirdiklerini anlattı.

Budak, araştırma üniversitesi statüsünün kazanıldığı 2021'den bu yana toplam performans puanında yüzde 52 artış sağlandığını sözlerine ekledi.

2025 Yılı Araştırma Üniversiteleri Performans Sıralaması'nda 23 araştırma üniversitesi yer aldı.

