Bozcaada feribot hattında yarınki seferler yapılamayacak

Güncelleme:
Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Geyikli ile Bozcaada arasında yapılması planlanan feribot seferleri iptal edildi. GESTAŞ AŞ, diğer hatlardaki seferlerin ise planlı şekilde devam edeceğini duyurdu.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, yarın Geyikli-Bozcaada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı tarifede bulunan planlı tüm seferler yapılamayacak.

Diğer hatlardaki feribot seferleri ise planlı şekilde devam edecek.

Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel
500

