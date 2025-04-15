Ege Denizi'nde Göçmen Teknesi Battı: 2 Kadın Hayatını Kaybetti

ATİNA, 15 Nisan (Xinhua) -- Ege Denizi'nde göçmenleri taşıyan bir teknenin batması nedeniyle 2 kadın göçmen hayatını kaybetti. Yunanistan Sahil Güvenliği pazartesi günü yaptığı açıklamada, Ege Denizi'nde bir teknenin batmasının ardından Bulamaç Adası'nda 2 kadının cansız bedenine ve 39 göçmene ulaşıldığı bildirildi.

Kurtarılan 39 kişinin yakınlardaki daha büyük bir adaya götürüldüğünü belirten Yunan yetkililer, hayatta kalan başka kişilerin bulunması için kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Teknede bulunan toplam kişi sayısı, bu kişilerin uyrukları ve olayla ilgili ayrıntılar henüz bilinmiyor.