EGE Denizi'nde Fırtına Uyarısı

EGE Denizi'nin kuzeyinde yarın öğle saatlerinden sonra fırtınanın etkili olmasının beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi Müdürlüğü, rüzgarın yarın öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiğini bildirdi. Fırtınanın pazartesi günü 00.00 saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesinin beklendiği de duyuruldu.