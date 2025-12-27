EGE Denizi'nde Fırtına Uyarısı
Meteoroloji, Ege Denizi'nin kuzeyinde yarın öğle saatlerinden itibaren 6 ila 8 kuvvetinde fırtına etkili olacağını ve pazartesi günü etkisini kaybedeceğini açıkladı.
EGE Denizi'nin kuzeyinde yarın öğle saatlerinden sonra fırtınanın etkili olmasının beklendiği bildirildi.
Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi Müdürlüğü, rüzgarın yarın öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiğini bildirdi. Fırtınanın pazartesi günü 00.00 saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesinin beklendiği de duyuruldu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel