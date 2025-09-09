Haberler

Ege Denizi'nde 5,1 Büyüklüğünde Deprem

Ege Denizi'nde saat 00.27'de meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremin merkez üssü İzmir'in Çeşme ilçesine 183,07 kilometre uzaklıkta ve derinliği 7 kilometre olarak belirlendi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 5,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

İzmir'in Çeşme ilçesine 183,07 kilometre mesafedeki depremin, yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

Kaynak: AA / Huzeyfe Tarık Yaman - Güncel
