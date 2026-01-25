Ege'de 'fırtına' ve 'kuvvetli yağış' uyarısı

METEOROLOJİ'den yapılan açıklamada, yarın Ege Bölgesi'nde bazı illerde kuvvetli sağanak ve fırtına beklendiği belirtilerek, vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İzmir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada; İzmir il genelinde, Çanakkale'nin merkez ile Ayvacık, Bayramiç, Bozcaada, Eceabat, Ezine, Gelibolu, Gökçeada ve Lapseki ilçelerinde, Manisa ve Aydın il genelinde, Balıkesir'in Ayvalık, Burhaniye, Edremit, Gömeç ve Havran ilçelerinde güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği belirtildi. Açıklamada, rüzgarın İzmir ve Aydın'da saatte 50-75 kilometre hızla, yer yer 75-90 kilometreye ulaşan kuvvetli fırtına şeklinde; Çanakkale, Manisa ve Balıkesir'de ise saatte 50-70 kilometre hızla, yer yer 80 kilometreye ulaşacak şekilde etkili olmasının beklendiği kaydedildi. Fırtınanın yarın saat 06.00'dan itibaren başlayarak, aynı gün saat 23.59'a kadar etkisini sürdürmesinin beklendiği bildirildi.

'KUVVETLİ YAĞIŞ' UYARISI

Açıklamada ayrıca yarın akşam saatlerinden itibaren İzmir, Aydın, Balıkesir ve Çanakkale'de kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtildi. Aydın il genelinde, batı ilçeleri Kuşadası, Didim ve Söke'de yer yer çok kuvvetli; İzmir il genelinde, güney ve batı ilçeleri Çeşme, Karaburun, Menderes, Seferihisar, Selçuk ve Urla'da yer yer çok kuvvetli yağış, Balıkesir'in batı ilçeleri Ayvalık, Burhaniye, Edremit, Gömeç ve Havran ile Çanakkale Merkez, Ayvacık, Bayramiç, Bozcaada, Eceabat, Ezine, Gelibolu, Gökçeada ve Lapseki ilçelerinde ise kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtildi.

Açıklamada, vatandaşlardan fırtına ve sağanak yağış nedeniyle çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, kıyılarda hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.