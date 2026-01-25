Haberler

Ege'de 'fırtına' ve 'kuvvetli yağış' uyarısı

Ege'de 'fırtına' ve 'kuvvetli yağış' uyarısı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Meteoroloji, Ege Bölgesi'nde yarın bazı illerde kuvvetli sağanak ve fırtına beklediklerini açıkladı. Vatandaşlar, olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.

METEOROLOJİ'den yapılan açıklamada, yarın Ege Bölgesi'nde bazı illerde kuvvetli sağanak ve fırtına beklendiği belirtilerek, vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İzmir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada; İzmir il genelinde, Çanakkale'nin merkez ile Ayvacık, Bayramiç, Bozcaada, Eceabat, Ezine, Gelibolu, Gökçeada ve Lapseki ilçelerinde, Manisa ve Aydın il genelinde, Balıkesir'in Ayvalık, Burhaniye, Edremit, Gömeç ve Havran ilçelerinde güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği belirtildi. Açıklamada, rüzgarın İzmir ve Aydın'da saatte 50-75 kilometre hızla, yer yer 75-90 kilometreye ulaşan kuvvetli fırtına şeklinde; Çanakkale, Manisa ve Balıkesir'de ise saatte 50-70 kilometre hızla, yer yer 80 kilometreye ulaşacak şekilde etkili olmasının beklendiği kaydedildi. Fırtınanın yarın saat 06.00'dan itibaren başlayarak, aynı gün saat 23.59'a kadar etkisini sürdürmesinin beklendiği bildirildi.

'KUVVETLİ YAĞIŞ' UYARISI

Açıklamada ayrıca yarın akşam saatlerinden itibaren İzmir, Aydın, Balıkesir ve Çanakkale'de kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtildi. Aydın il genelinde, batı ilçeleri Kuşadası, Didim ve Söke'de yer yer çok kuvvetli; İzmir il genelinde, güney ve batı ilçeleri Çeşme, Karaburun, Menderes, Seferihisar, Selçuk ve Urla'da yer yer çok kuvvetli yağış, Balıkesir'in batı ilçeleri Ayvalık, Burhaniye, Edremit, Gömeç ve Havran ile Çanakkale Merkez, Ayvacık, Bayramiç, Bozcaada, Eceabat, Ezine, Gelibolu, Gökçeada ve Lapseki ilçelerinde ise kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtildi.

Açıklamada, vatandaşlardan fırtına ve sağanak yağış nedeniyle çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, kıyılarda hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı

Suriye ordusu duyurdu! Türkiye'nin yanı başında sıcak gelişme
5 günlük Deniz'i engelli bırakan hemşire tutuklandı

5 günlük bebeği engelli bırakan hemşire için karar verildi
Kan donduran iddia: İran'da iki gün içinde 36 bin 500'den fazla kişi öldürüldü

Komşuda gizli belgeler ifşa oldu! Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nişan töreninde taciz iddiası! Ortalık savaş alanına döndü

Nişan törenine katılan kadının iddiası sokağı savaş alanına çevirdi
Savaş çanları çalıyor! Dev uçak gemisi bölgeye ulaştı, iptal haberleri art arda geldi

Savaş çanları çalıyor! Dev uçak gemisi bölgeye ulaştı
Şişli'de Durdona Khokimova'nın cesedini bulan hurdacı konuştu

Çöpte başsız kadın cesedini bulan hurdacı ilk kez konuştu
Vahşet bu evde yaşandı! Pencere aralandı, sehpadaki resim dikkat çekti

Vahşet bu evde yaşandı! Pencere aralandı, sehpadaki resim dikkat çekti
Nişan töreninde taciz iddiası! Ortalık savaş alanına döndü

Nişan törenine katılan kadının iddiası sokağı savaş alanına çevirdi
Bakan Yerlikaya duyurdu: Kütahya'da yaya önceliğini hiçe sayan kamyon sürücüsüne ceza

Yaya önceliğini hiçe sayan kamyon sürücüsü için gereği yapıldı
Temu'dan gündem yaratacak Türkiye kararı! Baskın sonrası satışlar kısıtlandı

Dünyaca ünlü alışveriş sitesinden gündem yaratacak Türkiye kararı