Efteni Gölü'nde 'yeşil manzara'

DÜZCE'de yaklaşık 150 kuş türüne ev sahipliği yapan, doğa tutkunları ile kuş gözlemcilerinin uğrak noktalarından Efteni Gölü, yaz aylarında ortaya çıkan yemyeşil doğasıyla eşsiz manzara sunuyor.

Düzce kent merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Gölyaka ilçesinde bulunan Efteni Gölü, zengin bitki örtüsü ve su kaynaklarının yanı sıra yaklaşık 150 kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Doğa tutkunları, kuş gözlemcileri ve fotoğraf meraklılarının ilgi gösterdiği Efteni Gölü, aynı zamanda göçmen kuşlarının göç yolu üzerinde yer alıyor. Özellikle yaz aylarında su yüzeyini kaplayan yemyeşil bitki örtüsü ile gölde görsel şölen yaşanıyor. Gölün doğal güzelliği, ziyaretçilerine eşsiz manzara sunuyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı