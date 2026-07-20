Haberler

Efteni Gölü'nde 'yeşil manzara'

Efteni Gölü'nde 'yeşil manzara'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce'deki Efteni Gölü, yaklaşık 150 kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Yaz aylarında yeşil bitki örtüsüyle görsel şölen sunan göl, doğa tutkunları ve kuş gözlemcilerinin uğrak noktası.

DÜZCE'de yaklaşık 150 kuş türüne ev sahipliği yapan, doğa tutkunları ile kuş gözlemcilerinin uğrak noktalarından Efteni Gölü, yaz aylarında ortaya çıkan yemyeşil doğasıyla eşsiz manzara sunuyor.

Düzce kent merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Gölyaka ilçesinde bulunan Efteni Gölü, zengin bitki örtüsü ve su kaynaklarının yanı sıra yaklaşık 150 kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Doğa tutkunları, kuş gözlemcileri ve fotoğraf meraklılarının ilgi gösterdiği Efteni Gölü, aynı zamanda göçmen kuşlarının göç yolu üzerinde yer alıyor. Özellikle yaz aylarında su yüzeyini kaplayan yemyeşil bitki örtüsü ile gölde görsel şölen yaşanıyor. Gölün doğal güzelliği, ziyaretçilerine eşsiz manzara sunuyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İzmit Belediyesi'ne operasyon! Başkan Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi gözaltına alındı

CHP'li belediyeye operasyon! Başkan ve eşi dahil onlarca gözaltı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran, Kuveyt'te bir kez daha elektrik üretim tesisini vurdu

İran'ın saldırısında ülkede hayat durdu! Görüntüler vahim
Arjantin'in yediği gol sonrası sevinçten deliye döndü! Görüntüdeki ismi tanımayan yok

Arjantin'in yediği gol sonrası sevinçten deliye döndü
Tam anlamıyla rezalet! Messi ve arkadaşları inanılmazı başardı

Tam anlamıyla rezalet! Messi ve arkadaşları inanılmazı başardı
Dört gece beklediler! Bu görüntü doğudaki ilimizde çekildi

Dört gece beklediler! Bu görüntü doğudaki ilimizde çekildi
Tepki çok büyük! Kendi ülkesinin maçlarına dahi gelmeyen cumhurbaşkanı, final maçında görüntülendi

Kendi ülkesinin maçına dahi gelmeyen başkan, finalde görüntülendi
NASA'nın İstanbul görüntüleri hayran bıraktı! Boğaz turkuaza büründü

NASA paylaştı! İstanbul'un son hali görenleri hayrete düşürdü
Arjantinli Paredes maç biter bitmez önüne gelene saldırıp yere indirdi

Hazmedemedi! Maç biter bitmez önüne gelene saldırıp yere indirdi