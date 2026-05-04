Efteni Gölü Kuş Cenneti Tabiat Parkı, heyelan riski nedeniyle ziyarete kapatıldı

Güncelleme:
Melen Çayı'nın yükselmesiyle de Gölyaka Kültür Park'ın bazı kısımları su altında kaldı

Düzce'de sağanak nedeniyle heyelan riski taşıyan Efteni Gölü Kuş Cenneti Tabiat Parkı ziyarete kapatıldı.

Kent genelinde etkili olan sağanak, Gölyaka ilçesi sınırlarında yer alan Efteni Gölü'nü besleyen derelerde su seviyesini artırdı.

Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile Gölyaka Belediyesi, bölgede meydana gelen ufak çaplı toprak kaymalarının oluşturduğu heyelan riski nedeniyle gölün adını taşıyan tabiat parkını ziyarete kapatma kararı aldı.

Girişine güvenlik şeridi çekilen park, geçici süreyle kapatıldı.

DSİ ve İl Özel İdaresi ekipleri, yağışın devam ettiği kentte taşkın ve heyelan riski taşıyan bölgelerde çalışma yürütüyor.

Bu arada, Melen Çayı'nın yükselmesi nedeniyle Gölyaka Kültür Park'ın bazı kısımları suyla kaplandı.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde
