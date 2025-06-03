Eflani'nin İlk Kadın Muhtarı Emel Safran Göreve Başladı

Eflani'nin İlk Kadın Muhtarı Emel Safran Göreve Başladı
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Karabük'ün Eflani ilçesine bağlı Karacapınar köyünde, eşi vefat eden Emel Safran, köyün ilk kadın muhtarı olarak göreve başladı. 95 oy alarak muhtar seçilen Safran, eşinin yarım kalan projelerini tamamlamayı hedefliyor.

Karabük'ün Eflani ilçesine bağlı Karacapınar köyünde muhtarlığa seçilen Emel Safran, vefat eden eşinin görevini 54 köyü bulunan ilçenin ilk kadın muhtarı olarak devam ettirecek.

Bazı illerde çeşitli nedenlerle boş bulunan mahalle ve köy muhtarlıkları ile ihtiyar heyetlerinin belirlenmesi için 1 Haziran'da sandık başına gidildi.

Eflani ilçesine bağlı Karacapınar köyünde ise muhtar Hasan Safran'ın 14 Ekim 2024'te hayatını kaybetmesi nedeniyle seçim yapıldı.

Köy sakinlerinin de isteği üzerine, merhum Safran'ın eşi 37 yaşındaki Emel Safran aday oldu.

Muhtar olmak için 4 erkek adayla yarışan Safran, 95 oy alarak 54 köyü bulunan ilçenin ilk kadın muhtarı oldu.

Kadınlara örnek olmayı hedefleyen Safran, eşinin yarım kalan çalışmalarını tamamlamak istiyor.

"Hedefim bundan sonraki dönemlerde de muhtar seçilmek"

Emel Safran, AA muhabirine, eşinin 31 Mart 2024'te yapılan seçimlerde muhtarlığı kazandığını söyledi.

Eşinin 6 ay muhtarlık yaptığını dile getiren Safran, "Rahatsızlıkları vardı, ömrü o kadarmış. Sonrasında muhtarlığı devam ettirmenin üzerimize düşeceğini düşünerek görevi üstlenmeye karar verdim. Köylülerimiz beni göreve teşvik etti. Ben de hem köylülerin hem de kendi istediğimi yerine getirdim. Elimden geldiğince eşimin kaldığı yerden göreve devam etmeyi düşünüyorum." diye konuştu.

Safran, seçime 4'ü erkek 5 adayın girdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Eşimin vefatı nedeniyle herkes benim muhtarlığı devam ettirmemi istedi, böyle karar verdiler. Bizi destekleyen herkese teşekkür ediyorum. Bundan sonraki hedefim eşimin yarım bıraktığı projeleri tamamlamak. Köyün eksikleri görüşülerek en önemli ihtiyaç neyse ondan başlanarak çalışmalar yapılacak. Hedefim bundan sonraki dönemlerde de muhtar seçilmek."

Kadın olarak muhtar seçilmenin gurur verici olduğunu vurgulayan Safran, "Bütün kadınların bu olaydan gurur duyması gerekiyor. Kadın elinin değdiği her yer güzelleşiyor. İnşallah köyümüz de daha güzel hale gelecek. Beni örnek alarak başka köylerde de kadın muhtar adayı olmasını isterim. İnşallah her köyden bir kadın muhtar adayı çıkar. Eflani'nin ilk kadın muhtarı seçildim." ifadelerini kullandı.

Emel Safran'ın 16 yaşındaki oğlu Efe Safran da annesinin muhtar seçilmesinin güzel bir duygu olduğunu söyledi.

Safran, "Bu, bizim için babamdan kalmış miras gibiydi. Mutluyuz. Annemle gurur duyuyorum. Sonuna kadar destekçisiyim." dedi.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel
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