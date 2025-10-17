Eflani'de Yangın: 36 Arı Kovanı Zarar Gördü

Karabük'ün Eflani ilçesinde çıkan yangında 36 arı kovanı zarar gördü.

Çelebiler Mahallesi'nde bir arılıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangın, Eflani Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında, 36 arı kovanı ve arı malzemeleri zarar gördü.

Öte yandan Eflani Kaymakamı Ömer Bulut ve Belediye Başkanı Hüsnü Akın da olay yerinde inceleme yaptı.