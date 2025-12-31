Karabük'te karacalar karlı doğada cep telefonu kamerasıyla görüntülendi
Karabük'ün Eflani ilçesinde cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, karla kaplı doğada yol kenarındaki 5 karaca yolun karşısına geçerken görüldü. Ayrıca, Karabük kent merkezinde aydınlatma direğinde dinlenen leylek de görüntülendi.
Karabük'ün Eflani ilçesinde karlı doğada görülen karacalar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Karabük-Eflani kara yolunda aracıyla ilerleyen bir kişi, yol kenarındaki karacaları fark etti.
Sürücü, o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.
Görüntüde, aracı fark eden 5 karacanın yolun karşısına geçmelerinin ardından karda ilerlemeleri yer alıyor.
Öte yandan, Karabük kent merkezinde aydınlatma direğinde dinlenen leylek de görüntülendi.
