Karabük'te Bostancılar Göleti buz tuttu

Karabük'te Bostancılar Göleti buz tuttu
Güncelleme:
Karabük'ün Eflani ilçesindeki Bostancılar Göleti, hava sıcaklığının -15 dereceye düşmesiyle yüzeyi tamamen buzla kaplandı. Göletin bu durumu drone ile havadan görüntülendi.

KARABÜK'ün Eflani ilçesinde, dondurucu soğuklar nedeniyle Bostancılar Göleti'nin yüzeyi buz tuttu.

Karabük'te kar yağışının sona ermesinin ardından dondurucu soğuklar etkisini gösterdi. Karabük şehir merkezine 50, Eflani kent merkeze ise 3 km uzaklıkta bulunan Bostancılar Göleti, hava sıcaklığının -15 santigrat dereceye düşmesiyle buz tuttu. Buz tutan, 1550 metre genişliğine, 30 metre derinliğe sahip gölet, dronla havadan görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
