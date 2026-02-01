Haberler

Karabük'te çiğdemler erken çiçek açtı

Güncelleme:
Karabük'ün Eflani ilçesinde, baharın müjdecisi olarak bilinen çiğdemler, 1100 rakımda erken çiçek açarak doğanın renklerini canlandırdı.

Karabük'ün Eflani ilçesinde baharın müjdecisi olarak bilinen çiğdemler erken çiçek açtı.

Ana yurdu Alpler, Güney Avrupa ve Akdeniz olan, Türkiye'de ise genellikle dağ eteklerinde yetişen çiğdemler, doğayı renklendirmeye başladı.

Eflani'nin Göller köyünde 1100 rakımlı dağların yamaçlarında bulunan çiğdemler erken çiçek açtı.

Çiçekler, sarı rengiyle doğanın yeşilinde ahenk oluşturuyor.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel
