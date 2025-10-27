Efkan Ala, Sındırgı'daki Deprem İçin Geçmiş Olsun Diledi

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ala, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. İlgili tüm kurumlarımız sahada gerekli çalışmaları titizlikle yürütmektedir. Vatandaşlarımızdan resmi açıklamaları dikkate almalarını rica ediyoruz. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun."