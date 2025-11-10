Haberler

Efkan Ala'dan Gazze Açıklaması: Soykırıma Dikkat Çekti

Güncelleme:
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Gazze'deki soykırımı uluslararası platformlarda dile getiren Cumhurbaşkanı'na yönelik hadsiz ifadelerin diplomatik değer taşımadığını belirtti. Filistin halkının direnişine destek verme kararlılığını vurguladı.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, " Gazze'deki soykırımı uluslararası platformlarda yüksek sesle dile getiren Sayın Cumhurbaşkanı'mıza ve ülkemize yönelik hadsiz ifadelerinin, hiçbir siyasi, ahlaki, diplomatik değeri yoktur." ifadesini kullandı.

Ala, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Uluslararası hukuk ilkelerini sistematik biçimde ihlal eden, insanların yaşam hakkını hiçe sayarak iktidarını kan ve soykırım üzerine inşa eden Netanyahu yönetiminin Savunma Bakanı'nın, Gazze'deki soykırımı uluslararası platformlarda yüksek sesle dile getiren Sayın Cumhurbaşkanı'mıza ve ülkemize yönelik hadsiz ifadelerinin, hiçbir siyasi, ahlaki, diplomatik değeri yoktur. Gazze'de süregelen yıkım ve zulüm karşısında sorumluluğu örtbas etmeye yönelik retorik ne vicdani ne de tarihsel bir anlama sahiptir.

Devlet terörünü meşru savunma kılıfında sunmaya çalışan bu zihniyetin gerçek niyeti, Filistin halkının onurlu direnişini bastırmak ve yaşanan soykırımı unutturmaktır. Ancak tarih, hiçbir halkın haklı mücadelesini susturamamıştır, Filistin halkının haklı davası da susturulamayacaktır. Türkiye, Filistin halkının meşru hak ve taleplerine verdiği destekten taviz vermeyecek, uluslararası hukuk ve insan hakları temelinde adalet arayışını kararlılıkla sürdürecektir."

Kaynak: AA / Fatih Gokbulut - Güncel
Haberler.com
500
title
