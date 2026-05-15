Haberler

EFES-2026 tatbikatı kapsamında havadan ikmal ve lojistik destek görevi gerçekleştirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

EFES-2026 Birleşik, Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı'nda Hava Kuvvetleri'ne ait A400M uçağı, İzmir'de havadan malzeme atma göreviyle birliklere lojistik destek sağladı.

EFES-2026 Birleşik, Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait "A400M" stratejik nakliye uçağıyla, ikmal ve lojistik destek görevi gerçekleştirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) düzenlediği tatbikat senaryosu kapsamında, İzmir'in Çiğli ilçesindeki 2'nci Hava Ana Jet Üssü Komutanlığında konuşlu Kayseri 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığına bağlı 221. Filo Komutanlığı personeli uçuş hazırlıklarını tamamladı.

Pilotlar ve teknik personel, brifingin ardından bakım ve son kontroller için piste çıktı.

Görev komutanı Yarbay Serkan Adal, burada yaptığı açıklamada, tatbikat kapsamında hareket bölgesine çıkarma yapan birliklere ihtiyaç duydukları lojistik desteği sağlamak amacıyla havadan malzeme atma görevi icra ettiklerini söyledi.

Uçuş öncesi tüm hazırlıkları tamamladıklarını belirten Adal, planlanan görevin emniyetli şekilde gerçekleştirileceğini ifade etti.

Çiğli'den havalanan A400M uçağı, Seferihisar ilçesindeki Doğanbey Atış ve Tatbikat Bölgesine intikal etti.

Harekat planına uygun olarak gerçekleştirilen görev kapsamında askeri ikmal malzemeleri belirlenen hedef bölgeye, havadan atma yöntemiyle ulaştırıldı.

Tatbikatta gerçekleştirilen faaliyetle, Hava Kuvvetlerinin operasyonel esnekliği ve stratejik lojistik kabiliyeti bir kez daha ortaya kondu.

Kaynak: AA / Hüseyin Bağış
Manavgat Belediyesi'ne yolsuzluk davasında karar! Niyazi Nefi Kara'ya 46 yıl hapis verildi

Görevden uzaklaştırılan belediye başkanına 46 yıl hapis
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'de büyük bir kriz daha! Hepsini yollayabilirler

Fenerbahçe'de büyük bir kriz daha!

Özel kalem müdürünün evi, görenleri hayrete düşürdü

Özel kalem müdürünün evine bakın
Sinem'in katilinden mahkemede kan donduran ifade! Mahkeme acımadı

Sinem'in katilinden mahkemede kan donduran ifade! Mahkeme acımadı
Havza'yı savaş alanına çeviren sel böyle geldi! Canlarını zor kurtardılar

İlçeyi yutan sel böyle geldi! Canlarını zor kurtardılar
İsmi Galatasaray ile anılıyordu! Bernardo Silva'dan açıklama

İsmi Galatasaray ile anılıyordu! Transferi için tarih verdi

TÜİK anketini reddeden vatandaşa 19 bin lira ceza

TÜİK anketini reddeden vatandaşa 19 bin lira ceza
Dev AVM satışa çıkarıldı! İşte fiyatı

Dev AVM satışa çıkarıldı! İşte fiyatı