MSB'den Efes-2026 Birleşik, Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatına ilişkin paylaşım
Milli Savunma Bakanlığı, Efes-2026 Birleşik, Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı Eğitim Faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Türkiye ile birlikte 10 ülkenin askeri personeli, meskun mahallerde muharebe eğitimi için bir araya geldi.
Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Efes-2026 Birleşik, Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı Eğitim Faaliyetleri kapsamında Türkiye, Azerbaycan, Kırgızistan, Libya, Macaristan, Kuzey Makedonya, Moğolistan, Nijer, Pakistan, Romanya, Suriye, Zambiya askeri personelinin katılımıyla, Kartal ordugah bölgesinde 'Meskun Mahalde Muharebe Eğitimi' icra edildi." ifadeleri kullanıldı.
Paylaşımda, eğitim faaliyetlerine ilişkin görüntüler de yer aldı.